Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли | 360°

Мир 06 сентября 2022, 22:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли Премьер Британии Трасс назначила главой МИД министра образования Джеймс Клеверли unsplash.com

Читать 360tv в

Избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сформировала новый кабинет министров. Главой МИД назначен министр образования Джеймс Клеверли. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вице-премьером и главой минздрава она назначила министра труда Великобритании Терез Коффи. Главой минфина стал министр энергетики Кваси Квартенг. Министерство внутренних дел возглавит генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Реклама

Избранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс официально вступила в должность после встречи с королевой Елизаветой II, которая попросила ее сформировать новое правительство.

Реклама

Новоиспеченная глава правительства в своей первой речи заявила, что будет решать вопросы с рабочими местами и высокими налогами в стране. Во время выступления Трасс пошел сильный дождь, что не помешало политику закончить речь.

0 0 0 0 0 0