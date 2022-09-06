Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли | 360°

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Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли

Премьер Британии Трасс назначила главой МИД министра образования Джеймс Клеверли

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Избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сформировала новый кабинет министров. Главой МИД назначен министр образования Джеймс Клеверли. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вице-премьером и главой минздрава она назначила министра труда Великобритании Терез Коффи. Главой минфина стал министр энергетики Кваси Квартенг. Министерство внутренних дел возглавит генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

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Избранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс официально вступила в должность после встречи с королевой Елизаветой II, которая попросила ее сформировать новое правительство.

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Новоиспеченная глава правительства в своей первой речи заявила, что будет решать вопросы с рабочими местами и высокими налогами в стране. Во время выступления Трасс пошел сильный дождь, что не помешало политику закончить речь.

Великобритания

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