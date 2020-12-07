Новый загадочный монолит появился в Великобритании

Житель британского острова Уайт Том Данфорд обнаружил новый загадочный монолит с блестящей поверхностью. Он наткнулся на него во время прогулки с собакой.

«Я знаю все эти истории о монолитах, о чем в последнее время сообщают, поэтому я сразу же его (монолит — прим. ред.) распознал… Человек, который поставил его там, знает, что делает. Он действительно отражает свет. Это все кто-то подшучивает, не верю я в конспирологические теории», — рассказал каналу Sky News Данфорд.

Собеседник отметил, что нашел конструкцию высотой около трех метров. Кто его установил на острове — пока непонятно. Сооружение вызвало ажиотаж у жителей Уайта. Когда Данфорд вернулся к монолиту через полчаса, возле него уже толпились люди.

До этого несколько похожих монолитов обнаружили в США и Румынии. Первый увидели сотрудники департамента общественной безопасности, когда пересчитывали снежных баранов с вертолета в штате Юта. Сотрудники галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке заявили, что это творение художника-минималиста Джона Маккракена. В конце ноября монолит исчез. Там осталась только выемка в земле и треугольная деталь конструкции.