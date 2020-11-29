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    29 ноября 2020, 08:38

    Найденный в пустыне штата Юта загадочный монолит исчез

    Андрей Иванов

    Загадочный металлический монолит, который нашли в пустыне штата Юта, исчез. Там осталась только выемка в земле и треугольная деталь конструкции. Об этом сообщило издание Salt Lake Tribune.
    Найденный в пустыне штата Юта загадочный монолит исчез

    «Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая „монолитом“, была удалена с государственных земель неизвестной стороной», — рассказала представитель бюро Юты по землеустройству Кимберли Финч.

    Житель Колорадо Риккардо Марино сообщил, что видел грузовик с большим предметом в кузове, который выезжал от места, где был установлен монолит. Он поехал туда и обнаружил, что монолит исчез.

    Монумент обнаружили сотрудники департамента общественной безопасности, когда пересчитывали снежных баранов с вертолета. Сразу появились предположения, что это произведение искусства. Впоследствии так и оказалось. Сотрудники галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке отметили, что это творение художника-минималиста Джона Маккракена. Искусствоведы точно определили, что это оригинал. Художник жил в соседнем штате Нью-Мексико. Он известен не только своей живописью, но и скульптурами в виде пирамид, обелисков, кубов и плит.