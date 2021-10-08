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    08 октября 2021, 23:49

    Новый случай заражения вирусом Эбола выявлен в Конго

    Анастасия Кукова

    В северной провинции Демократической Республики (ДР) Конго был выявлен новый случай геморрагической лихорадки Эбола после официального объявления об окончании последней вспышки. Пациент скончался.

    Новый случай заражения вирусом Эбола выявлен в Конго

    Об этом местному изданию Actualité сообщили информированные источники. Сало известно, что лихорадкой в городе Бутила (Северное Киву) заболел 20-летний мужчина. Он скончался. Эксперты подтвердили заражение. Возможно, этот случай свидетельствует о возобновлении эпидемии.

    Власти в мае 2021 года заявили об окончании 12-й эпидемии Эболы в провинции Северное Киву. Погибли шесть из 12 инфицированных. Министр здравоохранения, гигиены и профилактики Жан-Жак Мбунгани опасался постэпидемии и настаивал на сохранении механизмов оповещения.

    В июне новая вспышка лихорадки Эбола была локализована в Гвинее. С начала года в стране погибли 23 зараженных человека. Были привиты 5365 пациента.