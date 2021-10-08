Новый случай заражения вирусом Эбола выявлен в Конго

В северной провинции Демократической Республики (ДР) Конго был выявлен новый случай геморрагической лихорадки Эбола после официального объявления об окончании последней вспышки. Пациент скончался.

Об этом местному изданию Actualité сообщили информированные источники. Сало известно, что лихорадкой в городе Бутила (Северное Киву) заболел 20-летний мужчина. Он скончался. Эксперты подтвердили заражение. Возможно, этот случай свидетельствует о возобновлении эпидемии.

Власти в мае 2021 года заявили об окончании 12-й эпидемии Эболы в провинции Северное Киву. Погибли шесть из 12 инфицированных. Министр здравоохранения, гигиены и профилактики Жан-Жак Мбунгани опасался постэпидемии и настаивал на сохранении механизмов оповещения.

В июне новая вспышка лихорадки Эбола была локализована в Гвинее. С начала года в стране погибли 23 зараженных человека. Были привиты 5365 пациента.