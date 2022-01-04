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    04 января 2022, 02:21

    Новый штамм коронавируса выявили во Франции

    Дарья Бунякова

    Новый вариант коронавируса выявили на юге Франции. Неизвестный штамм подтвердился у прилетевших из Камеруна путешественников. Об этом сообщила австрийская газета Heute.

    Новый штамм коронавируса выявили во Франции

    По информации издания, новую мутацию обозначили B.1.640.2. Первыми новый вариант коронавируса зафиксировали медики Марселя. Ученые провели исследование и выяснили, что в обнаруженном варианте содержится 46 мутаций. Пока уровень угрозы или заразности штамма неизвестен.

    Новый вариант коронавируса выявили у вернувшихся из Камеруна во Францию туристов. Специалисты не исключают, что возбудитель штамма распространен в этой африканской стране. Все инфицированные прошли тесты, показавшие атипичную комбинацию мутаций.

    О выявлении нового штамма коронавируса также написали некоторые французские и немецкие СМИ. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, уровень вакцинации в Камеруне составляет всего 2,4%.

    Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил россиян, что в январе может произойти подъем заболеваемости ковидом. Причиной станет штамм коронавируса «омикрон».