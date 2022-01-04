Новый штамм коронавируса выявили во Франции

Новый вариант коронавируса выявили на юге Франции. Неизвестный штамм подтвердился у прилетевших из Камеруна путешественников. Об этом сообщила австрийская газета Heute.

По информации издания, новую мутацию обозначили B.1.640.2. Первыми новый вариант коронавируса зафиксировали медики Марселя. Ученые провели исследование и выяснили, что в обнаруженном варианте содержится 46 мутаций. Пока уровень угрозы или заразности штамма неизвестен.

Новый вариант коронавируса выявили у вернувшихся из Камеруна во Францию туристов. Специалисты не исключают, что возбудитель штамма распространен в этой африканской стране. Все инфицированные прошли тесты, показавшие атипичную комбинацию мутаций.

О выявлении нового штамма коронавируса также написали некоторые французские и немецкие СМИ. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, уровень вакцинации в Камеруне составляет всего 2,4%.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил россиян, что в январе может произойти подъем заболеваемости ковидом. Причиной станет штамм коронавируса «омикрон».