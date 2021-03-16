Новый штамм коронавируса нашли во Франции. Его не могут определить ПЦР-тесты

Новый вариант коронавируса выявили в регионе Бретань на северо-западе Франции. Предварительные данные говорят, что повышенной опасности нет. Информация опубликована на сайте Минздрава Франции.

Этот вариант было сложно выявить, отметили в ведомстве. У заразившихся наблюдались типичные для SARS-CoV-2 симптомы, но ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

«Новый вариант <…> был выявлен в больничном центре [в коммуне] Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта [там] было выявлено 79 случаев, в том числе восемь случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования», — говорится в заявлении.

Специалисты пока не делают вывод «ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться», чем у изначального варианта. Ученые изучают вирус и планируют установить опытным путем, как данный вариант реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений.

Французские специалисты отнесли этот вариант вирус к начальной категории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — «варианты под наблюдением» (VUI). В ближайшее время его оценят эксперты, тогда вирус может попасть в категорию «проблемных вариантов» (VOC).

Власти Франции уже проинформировали международные органы здравоохранения.

Всего в стране выявлено более четырех миллионов случаев коронавируса, скончались чуть менее 90,8 тысячи человек.

Ранее в России обнаружили «южноафриканский» штамм коронавируса.