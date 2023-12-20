Мир 20 декабря 2023, 02:00 Новый премьер-министр Польши уволил глав всех силовых ведомств Премьер-министр Польши Дональд Туск сменил всех глав силовых ведомств РИА «Новости»

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Новый премьер-министр Польши Дональд Туск уволил руководителей всех силовых ведомств и назначил на их места новых. Об этом сообщило РИА «Новости».

«После дискуссии в коллегиуме по вопросам специальных служб и запросе мнения президента Польской республики я принял решение об увольнении руководителей Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки и Службы военной контрразведки», — сообщил Туск.

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Премьер-министр добавил, что сегодня назначил новых руководителей этих ведомств. Главой Службы военной разведки станет полковник Дорота Кавенцкая. Центральное антикоррупционное бюро возглавит Агнешка Квятковская-Гурдак. Начальником Службы разведки станет полковник Павел Шота, Службы военной контрразведки — Ярослав Стружик.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что необходимо дать уголовно-правовую оценку работе комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года. По мнению политика, через нее прошли огромные деньги. В то же время реальные работы по расследованию авиапроисшествия не проводились, а их результаты фальсифицировались.