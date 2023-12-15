15 декабря 2023, 20:32
Канцелярия Туска призвала дать правовую оценку деятельности «смоленской комиссии»
Офис Туска: деятельности «смоленской комиссии» нужно дать правовую оценку
Деятельность польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года требует уголовно-правовой оценки. Такое заявление сделал глава канцелярии премьер-министра страны Дональда Туска Ян Грабец, чьи слова привело РИА «Новости».
Через «смоленскую комиссию» прошли огромные деньги на малый объем работ, и это необходимо проверить, подчеркнул Грабец.
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«Я ожидаю, надеюсь, что это будет связано с уголовно-правовой оценкой», — добавил он.
По его словам, виновные в фальсификации причин смоленской авиакатастрофы должны понести ответственность.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 15 декабря сообщил о ликвидации комиссии по расследованию крушения воздушного судна Ту-154 под Смоленском в 2010 году.
«Смоленская комиссия» лгала и тратила не по назначению государственные деньги, заявил замминистра обороны Польши Цезари Томчик. В скором времени появится специальная группа, которая проанализирует аспекты деятельности организации.
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