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    16 сентября 2020, 14:59

    Новый премьер Японии постарается не ухудшить отношения с Россией — востоковед

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии. У него нет личных связей с международными лидерами, но политик будет продолжать общую линию своего предшественника. Об этом «360» заявил доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.
    Новый премьер Японии постарается не ухудшить отношения с Россией — востоковед

    «Конечно, он не обладает таким опытом в международных делах, как [Синдзо] Абэ. Он не знает английского, у него нет личных связей с мировыми лидерами, в том числе и с Путиным у него нет таких тесных, доверительных отношений», — пояснил профессор.

    Он добавил, что Суга не связан семейной традицией и какими-то обязательствами перед своим отцом, в отличие от Абэ. Предыдущий премьер Японии позиционировал эти обязательства как одни из наиболее важных в дипломатии по отношению к России.

    «Я думаю, что Суга будет гораздо более сдержанным и не будет проявлять такой активности, какую проявлял Абэ. Но, безусловно, он будет продолжать общую линию предыдущего премьера по развитию двусторонних отношений с Россией. Будет стараться не допустить ухудшения политического климата», — отметил Стрельцов.

    Востоковед подчеркнул, что вопрос активного продвижения переговоров по мирному договору не будет стоять на повестке двусторонних отношений. При этом общее политическое взаимодействие будет продолжено. Будут продолжаться контакты, и полученный при Абэ позитивный багаж будет сохранен.

    «Я думаю, что сильного ухудшения [отношений] ждать не стоит, но снижения интенсивности политического диалога не избежать», — заключил Стрельцов.

    Есихидэ Суга 16 сентября стал новым премьер-министром Японии. Он пришел на смену Синдзо Абэ, который ушел со своего поста по состоянию здоровья.

    Новости SMI.FM