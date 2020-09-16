Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии. У него нет личных связей с международными лидерами, но политик будет продолжать общую линию своего предшественника. Об этом «360» заявил доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

«Конечно, он не обладает таким опытом в международных делах, как [Синдзо] Абэ. Он не знает английского, у него нет личных связей с мировыми лидерами, в том числе и с Путиным у него нет таких тесных, доверительных отношений», — пояснил профессор.

Он добавил, что Суга не связан семейной традицией и какими-то обязательствами перед своим отцом, в отличие от Абэ. Предыдущий премьер Японии позиционировал эти обязательства как одни из наиболее важных в дипломатии по отношению к России.

«Я думаю, что Суга будет гораздо более сдержанным и не будет проявлять такой активности, какую проявлял Абэ. Но, безусловно, он будет продолжать общую линию предыдущего премьера по развитию двусторонних отношений с Россией. Будет стараться не допустить ухудшения политического климата», — отметил Стрельцов.

Востоковед подчеркнул, что вопрос активного продвижения переговоров по мирному договору не будет стоять на повестке двусторонних отношений. При этом общее политическое взаимодействие будет продолжено. Будут продолжаться контакты, и полученный при Абэ позитивный багаж будет сохранен.

«Я думаю, что сильного ухудшения [отношений] ждать не стоит, но снижения интенсивности политического диалога не избежать», — заключил Стрельцов.

Есихидэ Суга 16 сентября стал новым премьер-министром Японии. Он пришел на смену Синдзо Абэ, который ушел со своего поста по состоянию здоровья.