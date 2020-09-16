Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

Несколькими днями ранее Суга получил пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии. До последнего времени ее возглавлял Абэ. Уже после партийных выборов никто не сомневался, что Суга станет премьер-министром.

Новый глава Кабмина заявил, что собирается продолжать курс Абэ. В частности, он намерен и дальше вести переговоры с Россией по Курилам.

Есихидэ Суга 71 год. Он пришел в политику в 47 лет. По словам аналитика Михаила Мозжечкова, Суга в отличие от Абэ из простой семьи.

«Суга вышел чуть ли не из семьи фермеров, которые клубнику выращивали. У него происхождение отличается от этой элиты, поэтому очень даже интересно, что он попал на такой пост. Определенная симпатия из-за происхождения есть», — отметил Мозжечков.

Долгие годы Суга был доверенным лицом Синдзо Абэ. Тот был премьером страны в 2006–2007 годах, а затем с 2012 года до настоящего времени.