Шольц заявил, что треть немцев выступают против поставок оружия Украине | 360°

Мир 22 октября 2022, 10:38 Шольц заявил, что треть немцев выступают против поставок оружия Украине Канцлер ФРГ Шольц: 30% немцев не согласны с санкционной политикой РИА "Новости"

Читать 360tv в

До 30% немцев разных политических взглядов не согласны с поставками оружия Украине и с санкционной политикой страны. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Welt am Sonntag.

«Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20 до 30% не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических взглядов — ХДС/ХСС, Свободной демократической партии, „зеленых“, а также Социал-демократической партии Германии», — поделился канцлер.

Реклама

Но, несмотря на это, Шольц заявил, что Германия и дальше будет накачивать Украину оружием.

Реклама

На прошлой неделе глава ведомства федерального канцлера Германии Вольфганг Шмидт сравнил поставки немецкого оружия Украине с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе. До этого Шольц провел телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, в ходе которых они договорились продолжать оказывать санкционное давление на Россию.

В конце сентября опрос института Insa показал, что только 38% немцев одобрили работу Шольца на посту канцлера, около половины им недовольны. Немцы также обвинили его в росте цен на энергоресурсы.