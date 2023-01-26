Мир 26 января 2023, 03:59 Новый посол США Трейси прибыла в Москву Американская дипмиссия в Москве: сменившая Салливана посол Трейси приехала в Россию YouTube

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Новый американский посол в России Линн Трейси, сменившая Джона Салливана, приехала в Москву, сообщила дипломатическая миссия США в Twitter. Ее кандидатура была утверждена сенатом в декабре 2022 года.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — говорится в сообщении посольства.

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Трейси является кадровым сотрудником Гесдепа, ее кандидатуру на должность посла в России выдвинул американский лидер Джо Байден. РФ еще в сентябре дала предварительное согласие на назначение Трейси. Дипломат говорит на русском языке и ранее уже работала в Москве.

До этого Трейси была послом США в Армении и являлась заместителем помощника госсекретаря по вопросам Центральной Азии. В разное время она совершала рабочие поездки в Казахстан, Пакистан, Киргизию и Афганистан.

Ранее сообщалось, что Трейси приступит к своим обязанностям в Москве в конце января. Будучи в Вашингтоне, она провела встречу с российским послом Анатолием Антоновым. Ни одна из сторон не стала раскрывать детали переговоров.