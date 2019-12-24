Новый посол США прибудет в Россию в начале 2020 года

«Мы ждем окончательного подтверждения даты его прибытия, но это точно будет после (рождественских и новогодних. — Ред.) праздников», — уточнила Росс.

По информации газеты «Известия», накануне американский государственный секретарь Майк Помпео привел посла к присяге.

Ранее сенат США утвердил заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в России. Большинство сенаторов выбрало его кандидатуру. Указ о назначении подписал лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп