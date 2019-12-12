  • США утвердили Джона Салливана на должность посла в РФ

    12 декабря 2019, 21:28

    Александра Каширина

    Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. За него проголосовало большинство сенаторов. Об этом сообщил телеканал C-Span.
    США утвердили Джона Салливана на должность посла в РФ

    Указ о назначении должен подписать президент США Дональд Трамп.

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    Предыдущий посол США в РФ, Джон Хантсман, возглавлявший дипмиссию с октября 2017 года, подал в отставку в августе 2019-го и покинул Россию в октябре. В своих интервью он постоянно жаловался на условия своей работы, на отказ российских властей сотрудничать с ним.

    Джон Салливан был выдвинут на эту должность лично Дональдом Трампом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отзывался о новом после как о «высокопрофессиональном, опытном дипломате» и заверил, что Москва будет рада с ним сотрудничать.

    Салливан в апреле 2018 года временно исполнял обязанности главы внешнеполитического ведомства США после Рекса Тиллерсона. Он также является сопредседателем диалога по контртерроризму.