США утвердили Джона Салливана на должность посла в РФ

Указ о назначении должен подписать президент США Дональд Трамп.

Будущий американский посол назвал условие улучшения отношений с Россией Подробнее

Предыдущий посол США в РФ, Джон Хантсман, возглавлявший дипмиссию с октября 2017 года, подал в отставку в августе 2019-го и покинул Россию в октябре. В своих интервью он постоянно жаловался на условия своей работы, на отказ российских властей сотрудничать с ним.

Джон Салливан был выдвинут на эту должность лично Дональдом Трампом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отзывался о новом после как о «высокопрофессиональном, опытном дипломате» и заверил, что Москва будет рада с ним сотрудничать.

Салливан в апреле 2018 года временно исполнял обязанности главы внешнеполитического ведомства США после Рекса Тиллерсона. Он также является сопредседателем диалога по контртерроризму.