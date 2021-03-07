Новый подход к оценке России предложили в США

Администрация Джо Байдена должна как следует понять интересы, мощь и поступки России, а не начинать новый виток отношения Вашингтона и Москвы с поиска слабостей, упадка и других недостатков. Это позволит выработать умную и дальновидную политику в отношении РФ. Об этом написал лава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински в статье для The Hill.

«Понять Россию — это не значит принять ее, а, скорее, рассматривать ее такой, какая она есть, а не такой, какой Вашингтон хотел бы ее видеть. <…> Если мы будем оценивать Москву по вашингтонским стандартам, это приведет к неправильным решениям, рискам и просчетам. Беспечное игнорирование внутренних и глобальных интересов России [приведет к тому, что] нас перехитрят и обыграют», — заявил Хумински.

Автор статьи призвал отказаться от модных фраз вроде «гибридной войны», когда речь идет о России и ее внешней политике. Если думать только о действиях Москвы на мировой арене и не анализировать их причины, то ничего хорошего не будет. Хумински напомнил фразу, которую приписывают Клеменсу Меттерниху и Уинстону Черчиллю: «Россия никогда не бывает такой сильной, какой выглядит; Россия никогда не бывает такой слабой, какой кажется».

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала западные страны не избегать диалога с Россией и воспринимать нашу страну «такой, какая она есть».