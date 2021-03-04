Глава Эстонии призвала принять Россию «такой, какая она есть»

Запад не должен избегать диалога с Россией, которую нужно принимать «такой, какая она есть». Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LSM.

«Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами», — заявила Кальюлайд.

Она добавила, что западным странам необходимо принять Россию «такой, какая она есть». По ее словам, это даст возможность больше понимать нашу страну.

«По-моему, в мире не настолько велика неспособность разглядеть, что в России происходит, чем желание участвовать. В определенном смысле я это понимаю. Потому что нам нужно сотрудничать», — добавила глава Эстонии.

В конце февраля Кальюлайд поддержала ратификацию пограничного договора с Россией. Она отметила, что теперь настала очередь Москвы ответить на готовность Эстонии одобрить этот документ.