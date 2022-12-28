Мир 28 декабря 2022, 03:23 Новый отряд спецназначения внутренних войск МВД появился в Белоруссии МВБ Белоруссии: новый отряд спецназа «Рысь» будет бороться с диверсантами Telegram

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В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД Белоруссии «Рысь», сообщила в Telegram-канале пресс-служба министерства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил предложение замглавы МВД республики Николая Карпенкова о создании спецназа. Основной задачей бойцов «Рыси» будет борьба с незаконными вооруженными формированиями, диверсантами.

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«Идею формирования особого подразделения специального назначения в системе МВД подсказало время и обстановка вокруг нашей страны», — заявил глава ведомства Иван Кубраков.

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По его словам, за счет нового отряда спецназа Белоруссия увеличила боевые возможности МВД. Подразделение будет курировать помощник Лукашенко Александр Барсуков.

Ранее белорусский лидер принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ, который проходил в Петербурге. Ему и другим главам государств подарили золотой перстень.