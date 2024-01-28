28 января 2024, 05:18
Новый конфуз. Байден назвал Трампа действующим президентом
Глава Штатов Байден назвал Трампа действующим президентом США
Американский лидер Джо Байден снова оконфузился на публике. Он назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» президентом США на ужине Демократической партии в Южной Каролине. Трансляцию вел канал C-Span.
«Вскоре у наших потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это поймет? Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — сказал Байден
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В следующих репликах Байден исправился и стал называть Трампа бывшим президентом. Он сказал, что ни один американец не должен желать разрушения экономики США. Нынешний глава государства также отметил, что некоторые выступления экс-президента злят его очень сильно, и извинился за потерянное самообладание.
Джо Байден нередко попадает в неловкие ситуации. Он часто путает имена собеседников и забывает, где находится. На прошлой неделе во время его публичного выступления в Северной Каролине президент заявил, что только что сделал совместное фото с членом палаты представителей Деборой Росс, которая в это время находилась в Вашингтоне.
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