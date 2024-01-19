Мир 19 января 2024, 00:16 Провал в памяти привел Байдена к очередному публичному конфузу Байден заявил о совместной фотографии с женщиной, находящейся в другом штате

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Здоровье и плохая память подвели президента США Джо Байдена во время его публичного выступления в штате Северная Каролина. Американский лидер заявил, что только что сделал совместную фотографию с членом палаты представителей Деборой Росс, которая в это время находилась в Вашингтоне. Видео с конфузом Байдена опубликовал на своей странице в X корреспондент Белого дома издания Today News Africa в Вашингтоне Симон Антеба.

В ходе своего выступления Байден заявил, что хотел бы упомянуть Дебору Росс, как представителя штата Южная Каролина в палате представителей.

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«Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», — заявил Байден, вызвав громкий смех зрителей.

После этого президент США поправился и заявил, что все перепутал и конгрессвумен находится в Вашингтоне.

«А могла бы находится здесь», — добавил Байден.

В конце сентября прошлого года память снова подвела президента США Джо Байдена. Он не смог закончить начатую историю, которую уже рассказывал. В ходе своего выступления американский лидер начал повествование о потере своего сына Бо, а потом резко прервал речь и начал вести разговор о том, что хотел написать книгу. Кроме того, что он не договорил журналисты обратили внимание, что Байден уже рассказывал эту же историю за неделю до этого.