Мир 03 марта 2023, 23:39 Новый кандидат на пост президента появился в США AP: бизнесмен Джонсон объявил о планах баллотироваться в президенты США Unsplash

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Американский бизнесмен Перри Джонсон планирует стать кандидатом на выборах президента США от Республиканской партии. Предвыборная гонка состоится в 2024 году, сообщило Associated Press.

«Джонсон объявил о своих намерениях группе сторонников», — написало агентство, ссылаясь на сообщение выборной кампании бизнесмена.

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В прошлом году Джонсон баллотировался на пост губернатора Мичигана, но избирательная комиссия штата решила, что он подал тысячи фиктивных подписей в свою поддержку.

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Политику предстоит конкурировать с уже объявившими о своих планах участвовать в выборах президента США миллиардером Дональдом Трампом, бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли и бизнесменом индийского происхождения Вивеку Рамасвами.

По данным опроса частного университета Emerson College, более половины американцев готовы проголосовать на президентских выборах 2024 года за бывшего главу государства Дональда Трампа. Он получил в два раза больше поддержки, чем губернатор штата Флорида Рон Десантис (55% против 25%).