Мир 02 марта 2023, 00:37 Опрос показал лидерство Трампа среди кандидатов на пост президента от республиканцев Emerson College: Трамп станет главным конкурентом Байдена на выборах президента 2024 года YouTube

Читать 360tv в

Более половины американцев готовы отдать свой голос на президентских выборах 2024 года за бывшего главу государства Дональда Трампа. Он стал самым популярным кандидатом от республиканской партии, получив в два раза больше поддержки, чем губернатор штата Флорида Рон Десантис (55% против 25%). Данные социологического опроса привел частный университет Emerson College.

Авторы исследования отметили, что бывший президент США станет главным конкурентом

Реклама

Большая часть избирателей демократической партии (78%) считают, что Байден должен стать кандидатом на выборах 2024 года.

Руководитель опросной группы Спенсер Кимбалл подчеркнул, что самую большую поддержку действующий президент получил у людей до 35 лет (85%).

При этом в общем опросе показано, что недовольство политикой нынешнего главы Белого дома за месяц выросло с 48 до 50%.

Президент США Джо Байден подтвердил, что намерен участвовать в предстоящих выборах, но перед запуском кампании ему нужно завершить ряд дел. Он подчеркнул, что это заявление не стоит считать официальным объявлением о выставлении своей кандидатуры.

Бывший американский лидер Дональд Трамп подал документы в Федеральную избирательную комиссию в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года еще минувшей осенью.