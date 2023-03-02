02 марта 2023, 00:37
Опрос показал лидерство Трампа среди кандидатов на пост президента от республиканцев
Emerson College: Трамп станет главным конкурентом Байдена на выборах президента 2024 года
Более половины американцев готовы отдать свой голос на президентских выборах 2024 года за бывшего главу государства Дональда Трампа. Он стал самым популярным кандидатом от республиканской партии, получив в два раза больше поддержки, чем губернатор штата Флорида Рон Десантис (55% против 25%). Данные социологического опроса привел частный университет Emerson College.
Авторы исследования отметили, что бывший президент США станет главным конкурентомдействующего главы государства Джо Байдена, которого поддержали только 44% респондентов.
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Большая часть избирателей демократической партии (78%) считают, что Байден должен стать кандидатом на выборах 2024 года.
Руководитель опросной группы Спенсер Кимбалл подчеркнул, что самую большую поддержку действующий президент получил у людей до 35 лет (85%).
При этом в общем опросе показано, что недовольство политикой нынешнего главы Белого дома за месяц выросло с 48 до 50%.
Президент США Джо Байден подтвердил, что намерен участвовать в предстоящих выборах, но перед запуском кампании ему нужно завершить ряд дел. Он подчеркнул, что это заявление не стоит считать официальным объявлением о выставлении своей кандидатуры.
Бывший американский лидер Дональд Трамп подал документы в Федеральную избирательную комиссию в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года еще минувшей осенью.
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