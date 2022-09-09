Новый британский король Карл III впервые обратился к нации | 360°

Мир 09 сентября 2022, 21:51 Поделиться Telegram

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Viber Новый британский король Карл III впервые обратился к нации Король Карл III впервые обратился к британским подданным РИА «Новости»

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Новый король Великобритании — Карл III обратился к нации, сообщила газета The Guardian. Новоиспеченный монарх начал речь со слов о своей матери — королевы Елизаветы II, которая скончалась накануне на 97-м году жизни.

«Чуть более чем через неделю мы соберемся вместе как нация, как Содружество, и более того — как глобальное сообщество, чтобы проводить мою мать в последний путь. Скорбя, давайте помнить и черпать силы из света, который несет ее пример», — заявил король.

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Карл III отметил, что надеется на поддержку своей супруги. Ее наделят титулом королевы-консорта в знак «признания ее верной службы отечеству».

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Отдельно новый монарх упомянул принца Гарри и его жену Меган Маркл. Король выразил им свою любовь и напомнил, что они обустраивают свою жизнь за границей. Старший сын Карла III Уильям примет прежние титулы отца — герцога Корнуолльского и принца Уэльского.

Накануне вечером в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Новым монархом стал ее сын, принц Чарльз.

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