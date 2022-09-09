Новый британский король Карл III впервые обратился к нации | 360°

Все новости

Интересное

10 сентября 2022, 00:17

Детский сад «Калинка» открыли в Новом Уренгое после реконструкции

Мир

10 сентября 2022, 00:11

Власти штата Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита

Реклама

Подмосковье

09 сентября 2022, 23:45

Лучших лесников 2022 года определили в Подмосковье

Происшествия

09 сентября 2022, 23:39

Неизвестные напали на росгвардейцев в Курской области — СМИ

Эксклюзив

09 сентября 2022, 23:35

Водитель такси врезался в забор стоянки на Менжинского в Москве — видео

Здоровье

09 сентября 2022, 23:27

Россиянам назвали причины хронической усталости

Общество

09 сентября 2022, 23:16

Минюст России внес в реестр иноагентов журналистку Латынину и политолога Соловья

Наука

09 сентября 2022, 23:06

Сверхмощный рентген для аэропортов разработали в Лондоне

Эксклюзив

09 сентября 2022, 23:01

Жительница Одинцова набросилась на мать с детьми из-за бытового спора

Мир

09 сентября 2022, 21:51

Новый британский король Карл III впервые обратился к нации

Король Карл III впервые обратился к британским подданным

Читать 360tv в

Новый король Великобритании — Карл III обратился к нации, сообщила газета The Guardian. Новоиспеченный монарх начал речь со слов о своей матери — королевы Елизаветы II, которая скончалась накануне на 97-м году жизни.

«Чуть более чем через неделю мы соберемся вместе как нация, как Содружество, и более того — как глобальное сообщество, чтобы проводить мою мать в последний путь. Скорбя, давайте помнить и черпать силы из света, который несет ее пример», — заявил король.

Реклама

Карл III отметил, что надеется на поддержку своей супруги. Ее наделят титулом королевы-консорта в знак «признания ее верной службы отечеству».

Реклама

Отдельно новый монарх упомянул принца Гарри и его жену Меган Маркл. Король выразил им свою любовь и напомнил, что они обустраивают свою жизнь за границей. Старший сын Карла III Уильям примет прежние титулы отца — герцога Корнуолльского и принца Уэльского.

Накануне вечером в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Новым монархом стал ее сын, принц Чарльз.

Великобритания

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама