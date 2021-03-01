Новые противоковидные меры ввели в Эстонии

Из-за пандемии коронавируса власти Эстонии ввели новые ограничительные меры. Они продлятся в стране до 28 марта, сообщили «Известия».

Учеников средних и старших классов переведут на дистанционное обучение. Младшеклассники продолжат посещать занятия очно.

Ограничения коснутся спортивных занятий и кружков. Проводить тренировки в помещениях разрешено только в индивидуальном порядке. Количество участников уличных групп не должно превышать десять человек.

Власти Эстонии запретили проводить мероприятия в ночное время (с 22:00 до 06:00) в помещениях. Спа-центры, сауны и водные центры вовсе обязаны прекратить работу.

Время обслуживания кафе и ресторанов ограничили до 18:00. Соблюдение социальной дистанции является обязательным условием для жителей страны.

Особое внимание обратят на посетителей торговых центров. По указанию властей, охрана обязана усиленно контролировать соблюдение санитарных норм.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что масочный режим в Санкт-Петербурге продлят. Тем не менее, в Роспотребнадзоре не отрицают, что улучшение эпидемической ситуации приведет к постепенному смягчению мер защиты.