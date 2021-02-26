Масочный режим в Петербурге продлят

Отменять масочный режим в Петербурге пока не планируют. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, сообщили «Невские новости».

«Отменять масочный режим нельзя, несмотря ни на какое снижение заболеваемости… Его следует применять как можно дольше», — заявила Чхинджерия.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре не отрицают, что улучшение эпидемической ситуации приведет к постепенному смягчению мер защиты.

Масочный режим в Петербурге ввели 30 апреля прошлого года. Антиковидные ограничения длятся вот уже 11 месяцев. Чхинджерия порекомендовала носить маски не только из-за угрозы коронавируса, но и в связи с сезоном ОРВИ.

Ранее Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о плюсах ношения маски на морозе. По его словам, она помогает предотвратить спазмы сосудов, а также нарушение кровообращения слизистой.