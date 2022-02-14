Новые подварианты «омикрона» обнаружили в Польше

Два новых подварианта мутаций «омикрон»-штамма коронавируса нашли в Польше. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Вальдемар Краска, передает TVN24.

По словам чиновника, в Минздраве пока не знают, как поведут себя новые мутации и как это скажется на течении болезни.

«Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни», — заявил Краска. Его процитировал телеканал TVN24.

Политик добавил, что пока трудно предсказать, появится ли другая мутация коронавируса.

Первые случаи ковида зафиксировали в Польше 4 марта 2020 года. С тех пор коронавирусом заразились 5,3 миллиона человек, написала Lenta.ru. За все время пандемии скончались 108 тысяч пациентов. Сейчас в стране более 96% фиксируемых случаев приходятся на «омикрон».

За последние сутки в России выявили 180 456 новых заболевших COVID-19. Это меньше, чем в последние дни. За 24 часа госпитализировали 10 451 человека, выздоровели — 97 185, скончались — 683.