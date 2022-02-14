Число новых случаев ковида снизилось в России

Число новых случаев ковида уменьшилось в России. Оперштаб 14 февраля сообщил о 180 456 новых зараженных в стране.

Для сравнения: в пятницу заболевших было 203 949, в субботу — 203 766, а в воскресенье — 197 949. Госпитализировали за сутки тоже сравнительно немного больных с подтвержденным коронавирусом: 10 451 человека. Выздоровели за прошедший день 97 185 человек.

Статистика по смертям с подтвержденным коронавирусом остается почти на одном уровне уже довольно продолжительное время. По информации оперштаба, за сутки скончались 683 человека.

По количеству выявленных заболеваний Санкт-Петербург начал опережать Москву. В Северной столице COVID-19 заболели 11 384 человека, тогда как в Москве коронавирус диагностировали у 9616 человек. Зато выздоровевших в Москве больше — 28 915 человек, в Санкт-Петербурге — 7369, по информации оперштаба.

В Подмосковье 6298 заболевших за сутки, 8163 выздоровевших и 479 госпитализированных. Скончались в области 36 человек с выявленным коронавирусом.

В Московской области с начала пандемии сделали 15 845 785 ПЦР-тест. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.