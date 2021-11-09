Marvel представила постер будущего фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Поклонникам киновселенной Marvel представили постер Человека-паука, который посвящен выходу нового фильма с Томом Холландом в главной роли. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на аккаунт компании в Twitter.

На посте можно разглядеть не только супергероя, но и намеки на появление его врагов: щупальца Отто Октавиуса, Зеленого Гоблина, Электро и Песочного человека. В новой кинокартине «Человек-паук: Нет пути домой», судя по всему, должны появиться старые злодеи.

Например, Доктора Осьминога можно было увидеть в 2004 году в картине «Человек-паук». В том фильме с ним боролся актер Тоби Магуайр, первым исполнивший роль Питера Паркера.

«Человек-паук: Нет пути домой» должен появиться в российском кинопрокате 16 декабря 2021 года.