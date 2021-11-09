09 ноября 2021, 13:14
Marvel представила постер будущего фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Постер с Человеком-пауком намекнул на появление в новой части старых злодеев
Поклонникам киновселенной Marvel представили постер Человека-паука, который посвящен выходу нового фильма с Томом Холландом в главной роли. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на аккаунт компании в Twitter.
На посте можно разглядеть не только супергероя, но и намеки на появление его врагов: щупальца Отто Октавиуса, Зеленого Гоблина, Электро и Песочного человека. В новой кинокартине «Человек-паук: Нет пути домой», судя по всему, должны появиться старые злодеи.
Например, Доктора Осьминога можно было увидеть в 2004 году в картине «Человек-паук». В том фильме с ним боролся актер Тоби Магуайр, первым исполнивший роль Питера Паркера.
«Человек-паук: Нет пути домой» должен появиться в российском кинопрокате 16 декабря 2021 года.