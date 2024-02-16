16 февраля 2024, 10:51
Новую жалобу против Депардье подали во Франции
Ouest France: в Париже подали новую жалобу на домогательства против Депардье
Против известного актера и режиссера Жерара Депардье подали новую жалобу во Франции по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Ouest France.
«В начале года, 9 января, против Депардье подали новую жалобу в Париже. Французская прокуратура уже начала предварительное расследование по делу», — отметили авторы материала.
Реклама
По предварительной информации, жалобу на режиссера написала его бывшая ассистентка. Женщина сообщила, что во время съемок фильма в 2014 году стала жертвой домогательств со стороны Депардье.
Против Депардье уже ведут дело о домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле 2023 года французские СМИ сообщили, что всего на поведение режиссера пожаловались как минимум 13 разных женщин в период с 2004 по 2022 год.
В декабре на фоне секс-скандала из музея Гревен в Париже убрали восковую фигуру Депардье.
Домогательства
Режиссер
Женщины
Франция
Реклама
Реклама