Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии новую сделку ОПЕК+

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом ход переговоров в рамках группы ОПЕК+ и подробности договоренности о снижении объемов добычи нефти.

Как сообщила пресс-служба Кремля, собеседники договорились продолжать контакты по этой теме. Ранее Путин обсудил ситуацию на рынке нефти и борьбу с коронавирусной инфекцией со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Глава Минэнергетики РФ Александр Новак по итогам заседания министерской встречи стран G20 сообщил RT, что ОПЕК+ согласовал сделку по сокращению добычи нефти.

В ней примут участие 23 страны до 1 мая 2022 года. В первые два месяца добыча сырья составит 10 миллионов баррелей в сутки.

«Все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не ОПЕК сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки суммарно, на два месяца — май и июнь… Затем в течение следующего полугодия частично восстановить добычу, и сокращение составит восемь миллионов баррелей в сутки», — рассказал он.

Новак подчеркнул, что ситуация на рынке с течением времени будет меняться. Поэтому при необходимости ОПЕК+ примет дополнительные меры или восстановит добычу нефти.

О необходимости срочно заключить соглашение ранее «360» сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, учитывать все факторы неопределенности сложно, но договор должен быть заключен до того, как сырье переполнит хранилища нефти.