Эксперт предупредил, что странам ОПЕК+ нужно срочно договориться

По его словам, «если не решить проблему сейчас, через месяц-полтора хранилища нефти во всем мире переполнятся, и все будут вынуждены останавливать часть своего производства, потому что ее просто некуда будет девать».

«Сейчас надо снижать объем добычи, и вот об этом пытаются стороны договориться, Мексика не согласна на свою квоту, с ней продолжаются переговоры, и опять же не очень понятно, ставим ли мы условие к этому соглашению, что к переговорам должны присоединиться США», — рассказал Юшков.

Он уточнил, что «очень много факторов неопределенности, много еще вопросов остается к этому соглашению, но, тем не менее, оно призвано как раз отсрочить ту дату, когда заполнятся все хранилища».

«Сложно говорить, когда будут озвучены окончательные параметры», — заключил эксперт.