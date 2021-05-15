Новую политику кофиденциальности WhatsApp назвали неэтичной

Мессенджер WhatsApp обязал пользователей делиться данными с Facebook. Это решение противоречит этике и российскому законодательству. Такое заявление сделал член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей, прежде всего, неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов», — приводит ТАСС слова депутата.

Собеседник агентства напомнил, что недавно вступил в силу закон, согласно которому оператор обязан спрашивать согласие пользователя на передачу персональных данных третьим лицам.

«WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», — оценил ситуацию парламентарий.

Ранее WhatsApp обновил политику конфиденциальности и обязал пользователей делиться данными с Facebook. Теперь компания будет получать сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах тех, кто пользуется мессенджером. 15 мая — крайний срок для того, чтобы согласиться с нововведением. Если владельцы аккаунтов этого не сделают, то столкнутся с ограничениями.