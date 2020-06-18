Новорожденного украинца назвали Зеленским

Жители Закарпатской области Украины дали имя ребенку в честь президента своей страны. Однако малыша назвали не Владимир, а Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба юго-западного межрегионального управления Министерства юстиции.

«Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков — Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский», — сказано на странице управления в Facebook.

Знает ли украинский лидер об этом интересном факте, не уточняется.

Девочек же иногда называют Алисами, Оливиями, Амелиями, Ванессами, Глориями, Элинами, Элифами, Маргаритами.

При этом самые распространенные имена для наследников — Александр, Богдан, Давид, Даниил, Максим, Матвей, Ярослав, а для малышек — Анна, Полина, София, Юлия, Ева и Николь.

Семь лет назад появилась информация, что родители на Украине дали своему сыну имя Янукович в честь действующего тогда президента Виктора Януковича. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тем временем Владимир Зеленский подал в суд на телеведущего Сергея Пояркова, который в одном из эфиров оскорбил главу государства и его семью.