    16 июня 2020, 19:59

    Зеленский подал иск против ведущего за оскорбления

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Зеленский, президент Украины, подал иск на Сергея Пояркова, телеведущего, после одного из выпусков его программы. На ней он оскорблял лидера страны, а также его семью. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на материалы Шевченковского районного суда Киева.

    По данным материалов, Зеленский подал в суд на телеведущего за угрозы и оскорбления. Отмечается, что Поярков в эфире телеканала «Прямий» назвал украинского президента «маленьким зеленым чмом». Инцидент произошел в декабре прошлого года.

    Помимо этого телеведущий шоу «Поярков News» нецензурно выражался и о семье украинского президента. Например, отца Александра Зеленского он обозвал тупым. Это также задело лидера страны.

    Во время передачи у него спросили, как он будет реагировать, если Зеленский решит подать на него в суд.

    «Доказать, что он не чмо, невозможно», — заявил Сергей Поярков.

    Он также подчеркнул, что это подтверждают различные видео, опубликованные в сети.

    Эфир был снят после обысков у Маруси Зверобой после ее угроз в адрес Зеленского.