Зеленский подал иск против ведущего за оскорбления

По данным материалов, Зеленский подал в суд на телеведущего за угрозы и оскорбления. Отмечается, что Поярков в эфире телеканала «Прямий» назвал украинского президента «маленьким зеленым чмом». Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Помимо этого телеведущий шоу «Поярков News» нецензурно выражался и о семье украинского президента. Например, отца Александра Зеленского он обозвал тупым. Это также задело лидера страны.

Во время передачи у него спросили, как он будет реагировать, если Зеленский решит подать на него в суд.

«Доказать, что он не чмо, невозможно», — заявил Сергей Поярков.

Он также подчеркнул, что это подтверждают различные видео, опубликованные в сети.

Эфир был снят после обысков у Маруси Зверобой после ее угроз в адрес Зеленского.