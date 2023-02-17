17 февраля 2023, 01:32
Нового союзника Зеленского сочли «смертельной» угрозой для Украины
TAC: JP Morgan сотрудничает с Зеленским ради собственной выгоды, но не победы Украины
Американский банк JP Morgan будет сотрудничать с Украиной только ради собственной выгоды. Об этом обозреватель Брэдли Девлин написал в статье для The American Conservative.
«С учетом нынешних позиций JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант намерен обогатиться за счет продолжения конфликта», — считает он.
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Давлин уверен, что банку будет выгодно затягивание кризиса, ведь только с помощью поставок оружия и военной техники он получит огромную прибыль.
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«JP Morgan может считать себя ангелом-инвестором Украины. А может быть, это ангел смерти», — отметил обозреватель.
Влиятельные игроки Уолл-стрит инвестируют в украинскую победу будто это уже произошло. По мнению журналиста, это одна из главных причин, почему Зеленский до сих пор не сел за стол переговоров с Россией.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский своим нежеланием возобновить переговорный процесс по мирному урегулированию уничтожает Украину. По его мнению, киевским властям надо остановиться.
США
Владимир Зеленский
Украина
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