Мир 17 февраля 2023, 01:32 Нового союзника Зеленского сочли «смертельной» угрозой для Украины TAC: JP Morgan сотрудничает с Зеленским ради собственной выгоды, но не победы Украины Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Американский банк JP Morgan будет сотрудничать с Украиной только ради собственной выгоды. Об этом обозреватель Брэдли Девлин написал в статье для The American Conservative.

«С учетом нынешних позиций JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант намерен обогатиться за счет продолжения конфликта», — считает он.

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Давлин уверен, что банку будет выгодно затягивание кризиса, ведь только с помощью поставок оружия и военной техники он получит огромную прибыль.

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«JP Morgan может считать себя ангелом-инвестором Украины. А может быть, это ангел смерти», — отметил обозреватель.

Влиятельные игроки Уолл-стрит инвестируют в украинскую победу будто это уже произошло. По мнению журналиста, это одна из главных причин, почему Зеленский до сих пор не сел за стол переговоров с Россией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский своим нежеланием возобновить переговорный процесс по мирному урегулированию уничтожает Украину. По его мнению, киевским властям надо остановиться.