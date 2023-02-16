Мир 16 февраля 2023, 15:32 Лукашенко предупредил Зеленского, что тот приведет Украину к уничтожению Лукашенко: Зеленский отказывается от переговоров и ведет свою страну к уничтожению РИА «Новости»

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Президент Украины своей политикой и нежеланием возобновить переговорный процесс по мирному урегулированию уничтожает страну, заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. О действиях Владимира Зеленского он высказался в ходе трехчасового интервью, сообщило БелТА.

«Володя Зеленский уничтожает Украину», — подчеркнул Лукашенко.

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Он также указал на опасность дальнейшей эскалации в стране. По его мнению, украинским властям надо остановиться, а не «дурью маяться».

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Лукашенко обратил внимание, что сейчас Зеленского очень приветствуют на Западе. В связи с этим он предостерег украинского президента от повторения опыта Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

«А помните: Михаил Сергеевич Горбачев — „Горби! Горби!“, Ельцин — в Америке, там хохотали, аплодировали. И те лидеры, которым аплодировали и кричали „ура“ на Западе, плохо заканчивали», — заметил он.

По мнению Лукашенко, Зеленскому не стоит «отпихиваться» от Европы и США. Все-таки они поддержали его, и он им обязан, пояснил политик.

«Но надо <…> занять более независимую, прагматичную позицию в интересах украинского народа и будущего Украины», — заключил президент Белоруссии.