Экстренное заседание кабмина Британии пройдет из-за нового штамма COVID-19
Решение было принято на фоне решения ряда европейских стран ограничить авиасообщение в Соединенным Королевством.
«Премьер-министр будет председательствовать на завтрашней встрече Cobra, на которой будут обсуждаться вопросы международных перевозок, в частности устойчивый поток грузов в Великобританию и из нее», — цитирует ТАСС слова представителя Джонсона.
Новый штамм был выявлен в Великобритании в сентябре, но широкое распространение получил в середине ноября. Джонсон на пресс-конференции 14 декабря сообщил, что новый тип инфекции может быть заразнее исходного на 70%. Пока эксперты не нашли подтверждений тому, что он может быть более летальным.
На Лондон и юго-восток Англии пришлось около 60% новых случаев заражения мутировавшим коронавирусом.
Представитель ВОЗ предложил не впадать в панику, так как новый штамм вряд ли будет невосприимчив к разработанным в мире вакцинам.