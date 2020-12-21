Представитель ВОЗ призвал не паниковать из-за нового штамма COVID-19

Появление нового штамма коронавируса не является чем-то необычным, идет стандартная эволюция, вирусы видоизменяются, и паниковать из-за появления «британской мутации» не стоит.

Об этом заявила директор департамента пандемий и эпидемий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан. Для полного понимания влияния нового штамма на человека необходимо провести дополнительные лабораторные исследования. Пока изменение летальности вируса не выявлено.

«Не надо паниковать. Науке известно, что чем больше случаев передачи какого-либо вируса происходит, тем больше вероятность его модификаций», — приводит ее слова телеканал BFM.

Бриан подчеркнула, что новый штамм не изменит действия вакцин, а принятые Лондоном жесткие ограничительные меры позволят дождаться начала массовой вакцинации.

Об эффективности уже созданных вакцин против новой мутации COVID-19 телеканалу также заявили в Бундестаге. Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон почеркнул, что, учитывая информацию, переданную Великобританией, новый штамм коронавируса «не ставит под сомнение стратегию вакцинации» страны.

Семь европейских стран заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией на опасениях из-за появления нового более заразного штамма COVID-19.