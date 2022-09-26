Нового премьер-министра Италии выберет президент республики | 360°

Мир 26 сентября 2022, 05:17 Поделиться Telegram

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Viber Нового премьер-министра Италии выберет президент республики Президент Италии Маттарелла определит нового премьера после встречи с лидерами партий Unsplash.com

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Нового премьер-министра Италии выберет президент республики Серджо Маттарелла после встречи с лидерами ведущих партий правоцентристской коалиции. Об этом сообщило информагентство Ansa мо ссылкой на слова вице-президента, национального координатора партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Коалиция правоцентристских сил уверенно побеждает на досрочных парламентских выборах, которые прошли в Италии в воскресенье. В нее входят четыре партии: «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные».

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«Решение (о том, чья кандидатура будет выдвинута на пост премьера — прим. ред.) будет принято после встречи Берлускони, Сальвини и Мелони с президентом республики, за которым останется последнее слово, потому что это предусматривает конституция», — приводит слова Таяни информагентство.

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Коалиция правоцентристских сил лидирует на состоявшихся досрочных парламентских выборах в Италии и может получить в обеих палатах до 65% мест. По данным МВД страны, явка составила 64,67%, что немного меньше, чем было в 2018 году.

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