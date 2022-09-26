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Правоцентристская коалиция в Италии получит большинство мест в парламенте

Институт Consorzio Opinio в Италии: правоцентристская коалиция лидирует на выборах

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Коалиция правоцентристских сил лидирует на состоявшихся в 25 сентября досрочных парламентских выборах в Италии и может получить в обеих палатах до 65% мест. Данные exit poll привел институт Consorzio Opinio Italia, сообщил телеканал Rai.

В блок входят партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Это делает вероятным формирование правоцентристского правительства.

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Избирательные участки закрылись в Италии в 23:00 (00:00 по московскому времени). По данным МВД страны, явка составила 64,67%. Члены избирательных комиссий приступились к подсчету голосов.

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В Брюсселе боятся победы протестной коалиции. В последнее время правоцентристы сделали ряд громких заявлений, которые противоречат коллективной позиции Европы.

В частности, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони высказался по ситуации на Украине, передавали «Вести». Политик напомнил итальянцам, что спецоперация началась после обращения народа Донбасса за помощью к России. Однако в этот конфликт почему-то ввязались западные страны, подчеркнул он.

Поддержка итальянцами партий, первые лица которых выражают непопулярные в Брюсселе мнения, вызвала гнев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, это проявление диктаторской позиции Евросоюза.

Италия

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