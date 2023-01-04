Мир 04 января 2023, 17:38 Решение Путина по гиперзвуковым ракетам сочли прорывным для обороны НАТО Express: решение президента РФ по «Цирконам» молниеносно прорвет оборону НАТО РИА «Новости»

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Решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон» прорвет морскую оборону НАТО. Такой вывод сделала британская газета Express.

«Развертывание Россией гиперзвуковых ракет <…> способно пробить морскую оборону Североатлантического альянса», — уточнило издание.

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Военные эксперты газеты напомнили, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» способные поражать цели на расстоянии тысячи километров.

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Выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного ракетными системами «Циркон», глава российского государства назвал знаменательным событием. Он напомнил, что корабль оснащен не только гиперзвуковой системой морского базирования, но и другими видами вооружения последнего поколения.

Серийные поставки поставки ракеты «Циркон» начались в России в конце декабря.