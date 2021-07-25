Новое наводнение началось на юге Бельгии

В провинции Намюр, которая находится на юге Бельгии, в результате возобновления сильнейших дождей, началось новое наводнение. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Наибольший ущерб, как уточняется, понес город Динан и район Бувинь.

«У нас заблокировано три железнодорожных переезда. Это дороги, которые больше всего пострадали», — сообщил на пресс-конференции мэр Динана Аксель Тиксон.

Некоторые автомобильные дороги в городе также заблокированы, вода из крупнейшей реки региона — Мааса — подняла авто, которые перекрыли несколько мостов, в числе которых и железнодорожные.

Мощный ливень и шторм накрыли Сочи в минувшую пятницу. Вышедшие из берегов реки затопили улицы. В поселке Лоо частично разрушилась набережная. Под водой оказался участок федеральной трассы в районе Адлера. После окончания ливня вода в реках начала сходить. В соцсетях местные жители публиковали кадры плавающих машин и подтопленных подъездов домов.