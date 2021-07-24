Ливни и шторм обрушились на Сочи. Центральные улицы города ушли под воду

Штормовой ветер и сильный ливень обрушились на Сочи. Река Дагомыс вышла из берегов и центральные улицы города ушли под воду. В поселке Лоо Лазаревского района частично разрушилась подпорная стена и брусчатка набережной. В Адлерском районе затоплен участок федеральной трассы. Для предупреждения жителей в городе включили сирены. В соцсетях местные жители публикуют кадры плавающих машин и подтопленных подъездов домов.

В Адлерском районе Сочи на улице Ленина ливни затопили участок федеральной трассы. На кадрах очевидцев, видно дорогу, по которой сильные потоки воды уносят автомобили. Остановлено движение из Адлера в центр Сочи. При этом дорога из Сочи в Адлер пока не перекрыта.

Жителей и гостей Хостинского района Сочи администрация города попросила подготовиться к эвакуации, если из берегов выйдут реки Кудепста и Хоста. Ввода них уже поднялась до опасного уровня.

Проблемы начались в районе реки Западный Дагомыс. На случай срочной эвакуации в районах подтопления дежурят спасатели.

На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть, что вода на тротуарах и проезжей части поднялась очень высоко. По словам автора одного из размещенных роликов, в некоторых районах высота подъема воды превышает полметра.

Пресс-служба ФКУ «Упрдор Черноморье» сообщила в пятницу, что эпицентр залпового ливня сместился в Адлер. Сообщение привел «Интерфакс».

Эвакуация населения Сочи не требуется, сообщили в МЧС России. В сообщении спасательного ведомства в Теlеgrаm говорится, что в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление участка ФАД А-147 в поселке Хоста, на месте организовано реверсивное движение.

«В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до поселка Адлер. Эвакуация населения не требуется. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в МЧС.

В Сочи 22 и 23 июля ввели штормовое предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозами и градом. Городские службы перевели на усиленный режим работы, а на пляжи закрыли для купания. По прогнозам синоптиков Краснодара, дожди, шквалистый ветер и грозы с градом останутся на курорте до 26 июля.