Новое министерство создадут для возврата ДНР и ЛНР на Украине

На Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий. Оно займется работой с жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ведомство поможет возвратить Донбасс в состав Украины. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента. В работу министерства будет входить общение с людьми, «которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами».

До последнего времени на Украине было объединенное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом написал ТАСС. Еще 23 января глава ведомства Оксана Коляда сообщила, что аппарат разделят и создадут отдельное Министерство по вопросам реинтеграции Донбасса. По словам Коляды, все дело в большом объеме задач. Для возвращения юго-востока Украины власти работают над запуском украинского телеканала для «оккупированных территорий». Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Ранее в украинском Кабмине произошли изменения. В отставку ушла министр развития громад (общин) и территорий Алена Бабак. Она стала первым чиновником, которого уволили из правительства Гончарука. На ее место пришел Денис Шмыгаль. Еще он получил пост вице-премьер-министра Украины. Об этом написал «Интерфакс-Украина».

Некоторые территории Донбасса заявили о своей независимости после произошедшего в 2014 году госпереворота на Украине. В итоге все вылилось в вооруженный конфликт на юго-востоке страны. Ранее Следственный комитет России опубликовал фото украинского полковника, который обвиняется в обстреле Горловки (Донецкая область) в мае 2015 года.