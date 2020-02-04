Появилось фото полковника ВСУ, которого обвиняют в обстреле Горловки

Следственный комитет России в рамках проекта «Украина. Хроника огненных лет» опубликовал фотографию украинского полковника, которого разыскивают за обстрел донецкой Горловки в мае 2015 года. Из-за атаки пострадала многодетная семья Тув.

Снаряд попал в их дом. Глава семейства и 11-летняя дочь погибли. Пострадали двухлетний ребенок и новорожденный. Последнего контузило. Их мама потеряла руку. В 2019 году женщину выдвинули на Нобелевскую премию мира.

«Лица, привлекаемые к ответственности: командир 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович», — говорится в видео СК, опубликованном на YouTube.

Ведомство считает, что Лисового нужно наказать по статье УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Его объявили в международный розыск в январе 2018 года. Следственный комитет РФ заявил, что украинские военные хотели полностью уничтожить русское население Донбасса. Об этом написало РИА «Новости».

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда самопровозглашенные ЛНР и ДНР объявили о своей независимости от Украины. По разным данным, жертвами войны стали от трех до 13 тысяч человек.