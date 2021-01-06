Новак заявил о скором окончании локдауна для всего мира

«Мы верим в вакцинацию. Как сказал министр [энергетики Саудовской Аравии], в ближайшее время локдауны должны будут все-таки закончиться, и ситуация будет улучшаться» — сказал Новак.

Российский вице-премьер также выразил надежду, что с началом вакцинации от COVID-19 начнет восстанавливаться рынок нефти. В частности, Россия надеется на улучшение ситуации уже в апреле, чтобы страна смогла продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Новак заметил по итогам заседания, что решение принято только на два месяца. Для того, чтобы принять решения на апрель месяц, добавил вице-премьер, в марте пройдет министерская встреча, пишет газета «Известия».

Он также отметил, что правительство настроено оптимистично. Первые две вакцины от COVID-19 были зарегистрированы в России, заметил Новак, но они уже используются во многих странах.

Накануне стало известно, что нефтяники России и Казахстана увеличат добычу нефти на 75 тысяч барреле в сутки в феврале и марте в рамках сделки ОПЕК+. Новая квота России на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ на февраль составила 9,184 миллиона баррелей в сутки, в марте — 9,249 миллионов баррелей.