Названы сроки начала экспорта нефтепродуктов из Белоруссии через Россию

«Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов <…> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», — заявил Новак.

Литва ввела персональные санкции против президента Белоруссии и нескольких других официальных лиц республики. Глава Белорусского государства еще до этого заявил, что власти прибалтийского государства «зажрались», и пообещал, что откажется от услуг портов Литвы.

Новак в сентябре 2020 года отметил, что для поставки нефтепродуктов в третьи страны Минск может использовать российские порты. Вице-премьер сообщил, что Москва и Минск обсуждают способы переправки танкеров. По словам Новака, Россия может обеспечить экспорт нефтепродуктов через Санкт-Петербург и Усть-Лугу, пишет RT.