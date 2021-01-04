«Инструмент (санкции США против „Северного потока — 2“ — прим. ред.) абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — поделился Новак.

Вице-премьер отметил, что ограничения со стороны Вашингтона связаны с продвижением своего СПГ в Европе. По его словам, такие меры — открытый протекционизм, пишет RT.

Американские санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу 2 января 2021 года в обход вето президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В Кремле ограничения назвали неприкрытой рейдерской атакой.