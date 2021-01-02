Также закон об оборонном бюджете предусматривает санкции против Турции за покупку российских зенитных комплексов С-400. Кроме того, устанавливается запрет на сотрудничество военных США и России и выделяются средства на дальнейшие поставки вооружений Украине.

Под ограничения попали страховые и сертифицирующие компании, работающие на достройке «Северного потока — 2». Кроме них ограничения коснутся фирм, предоставляющих услуги по установке сварочного оборудования на судах, участвующих в прокладке трубопровода.

Также оборонный бюджет предусматривает подготовку военнослужащих в Восточной Европе. Среди мер по сдерживанию Китая вводится запрет на снижение численности американской группировки в Южной Корее и Германии ниже определенного уровня.

Трамп наложил на бюджет вето, критикуя отсутствие в нем пункта об отмене одной из статей закона об этике в сфере коммуникаций. Она позволяет социальным сетям не отвечать за публикации пользователей. Трамп считает это угрозой честному проведению выборов. Его полномочия истекают 20 января, когда в должность президента США вступит Джо Байден.