Мир 26 декабря 2022, 04:05 Новак раскрыл планы России увеличить поставки газа для Казахстана и Узбекистана Вице-премьер РФ Новак: Россия обсуждает рост поставок газа для Казахстана и Узбекистана Pxhere

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Россия обсуждает рост поставок газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана. К такому решению российская сторона пришла на фоне увеличения потребления этими государствами такого вида топлива. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с ТАСС.

«Мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок», — сказал российский вице-премьер.

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Поставки газа из России в Китай, по его словам, могут составить 100 миллиардов кубометров в год. Российская сторона также может нарастить их через Турцию.

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«Если говорить о трубопроводном газе, то основной потребитель — это Китай», — уточнил Новак.

Также политик сообщил, что Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа для его внутреннего потребления, а в будущем может обсудить и своповые поставки.

Германия может попасть в ловушку из-за своего стремления заместить поставки российских энергоресурсов. На это, как указали немецкие СМИ, уже указывают «угрозы» Катара из-за коррупционного скандала в Европарламенте.