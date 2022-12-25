Мир 25 декабря 2022, 03:26 Германия попала в ловушку из-за отказа от российского газа Die Welt: Германия рискует оказаться во власти Катара из-за отказа от газа из России Pxhere

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Германия в своем стремлении заместить поставки энергоресурсов из России может попасть во власть Катара. Это уже показывают «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте, говорится в материале немецкой газеты Die Welt.

Страны Персидского залива, как указано в статье, обрели новую силу на фоне энергетического кризиса. В их числе и Катар. Государство представляет собой крупнейшего экспортера сжиженного природного газа (СПГ). Это и стало той причиной, по которой европейские политики в 2022 году неоднократно посещали регион.

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Они намеревались заключить контракты на поставки ресурсов из-за отказа от газа из России. Но теперь Европа, похоже, попадает «из огня да в полымя», указали авторы материала. На фоне коррупционного скандала в Европарламенте, «маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран», говорится в статье.

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Германия тоже оказалась в ловушке. Ее компании недавно подписали контракты с Катаром на поставку двух миллионов тонн СПГ с 2026 года. Стоит опасаться того, что немецкое правительство «дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов».

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что мировой рынок не сможет существовать без российских энергоресурсов. Их невозможно заместить, отметил политик.